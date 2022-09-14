Катерина Бужинська випустила зворушливу пісню-молитву, яку присвятила захисникам

Катерина Бужинська презентувала зворушливу пісню-молитву, яку отримала назву "Сила кохання".

Композицію виконавиця присвятила українським захисникам, які нині героїчно захищають країну від російських окупантів. За словами співачки, нині кожному воїну потрібен поруч "янгол-охоронець". Тож її композиція – це своєрідний оберіг.

"Це пісня-молитва "білого янгола-охоронця", яким є для захисника мама, дружина, сестра, донька, батько, дідусь і бабуся – кожен українець, який чекає з поля бою на свого воїна і молиться за нього та нашу перемогу. Вона про надзвичайну віру в силу і міцність духу солдата, про те, що добро обов'язково переборює зло, а любов – смерть", - поділилася Бужинська у своєму Instagram.

Загалом, артистка також представила зворушливий кліп на пісню. У відеороботі знаменитість використала кадри хроніки війни. Аби досягти більшого емоційного забарвлення артистка в кліпі показала моменти з життя реальних людей.

"Відео надзвичайно точно зображує українське сьогодення завдяки використаним кадрам військової хроніки, а емоційності йому додають трагічні та радісні моменти з життя реальних людей – військових та їхніх родин. Серед них можна бачити членів моєї родини - тата і брат", - додала артистка.

Катерина Бужинська/Фото Анастасія Давідова

Зазначимо, Катерина Бужинська на початку повномасштабної війни поїхала з дітьми до Болгарії, після того як стала свідком руйнування сусідського будинку. Артистка за кордоном зайнялася волонтерством та почала захищати Україну на культурному фронті.

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