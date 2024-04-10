Катерина Бужинська вперше за тривалий час показала помітно підрослих 7-річних двійнят

Артистка зробила разом із дітьми атмосферні кадри.
Народна артистка України Катерина Бужинська потішила рідкісним сімейним контентом.
У своєму Instagram знаменитість вперше за тривали час показала 7-річних двійнят від чоловіка, болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева. Зокрема, артистка зробила з дітьми атмосферні кадри. Катерина Бужинська позувала перед камерою у сонцезахисних окулярах, а поруч із нею Катя та Дмитрик.
До речі, двійнята виконавиці вже помітно підросли. Особливо змінилася донечка знаменитості, яка позбулася довгого волосся та ходить тепер із короткою стрижкою.
"Мої малята", - коротко підписала кадри з дітьми виконавиця.
Фани Катерини Бужинської написали чимало компліментів їй та її діткам. Користувачі зазначили, що вони неабияк гарна родина, а також побажали їм сімейного щастя.
- Такі класні та гарні, як і батьки! Нехай буде все у вас супер!
- Гарні діточки у вас, Катерино!
- Дуже файні!
Нагадаємо, нещодавно співачка ONUKA вперше за тривалий час показала своїх дітей. Артистка продемонструвала, як її син та донька помітно підросли.
Читайте також: