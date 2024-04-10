Катерина Бужинська вперше за тривалий час показала помітно підрослих 7-річних двійнят

Народна артистка України Катерина Бужинська потішила рідкісним сімейним контентом.

У своєму Instagram знаменитість вперше за тривали час показала 7-річних двійнят від чоловіка, болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева. Зокрема, артистка зробила з дітьми атмосферні кадри. Катерина Бужинська позувала перед камерою у сонцезахисних окулярах, а поруч із нею Катя та Дмитрик.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

До речі, двійнята виконавиці вже помітно підросли. Особливо змінилася донечка знаменитості, яка позбулася довгого волосся та ходить тепер із короткою стрижкою.

"Мої малята", - коротко підписала кадри з дітьми виконавиця.

Діти Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

Фани Катерини Бужинської написали чимало компліментів їй та її діткам. Користувачі зазначили, що вони неабияк гарна родина, а також побажали їм сімейного щастя.

Такі класні та гарні, як і батьки! Нехай буде все у вас супер!

Гарні діточки у вас, Катерино!

Дуже файні!

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, нещодавно співачка ONUKA вперше за тривалий час показала своїх дітей. Артистка продемонструвала, як її син та донька помітно підросли.

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