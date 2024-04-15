Катерина Бужинська вперше за тривалий час показала свою помітно підрослу 17-річну доньку

Народна артистка України Катерина Бужинська вкрай рідко показує свою 17-річну доньку.

Якщо ж двійнята доволі часті гості у фотоблогу артистки, то Олена – ні. Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Співачка зустрілася з Оленою та показала, як вони разом проводять час.

Артистка із донечкою сходила до кав'ярні, де вони насолоджувалися смаколиками та різними напоями. Окрім того, Катерина Бужинська разом із Оленою влаштувала імпровізований фотосет. На кадрах виконавиця позувала поруч із усміхненою донечкою.

Катерина Бужинська з донькою / Фото: instagram.com/buzhynska

Загалом, Катерина Бужинська вкрай рідко показує свою старшу доньку Олену. Це вперше за тривалий час артистка опублікувала її фото. Тож, на знімку можна помітити, як Олена помітно підросла та змінилася.

Зазначимо, Олена не живе разом із мамою. Нині вона перебуває в Німеччині, де здобуває освіту. Сама ж Бужинська разом із чоловіком та двійнятами живе в Болгарії.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська показувала, як підросли її двійнята. Також виконавиця ділилася, як вони разом проводять час.

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