Катерина Бужинська з чоловіком-іноземцем і дітьми показала, як у Болгарії минає їхній відпочинок

Українська співачка Катерина Бужинська з чоловіком, болгарським бізнесменом Димитаром Стойчевим, і дітьми показалася в Болгарії й розповіла про їхній сімейний відпочинок.

У своєму фотоблогу артистка показала, як минають їхні зимові канікули за кордоном. Зокрема, зранку родина постала у халатах у ліфті готелю.

Катерина Бужинська на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

А далі вони вирушили до коней, які знаходилися на території гірськолижного курорту. До слова, діти Бужинської навіть встигли покататися на поні.

Катерина Бужинська на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

До того ж співачка наробила безліч фото на тлі засніжених гір. Зокрема, у гірськолижних костюмах разом з донькою і сином вони постали посеред туристів. А зі своїм чоловіком Бужинська сфотографувалася на схилі гори. На світлині Димитар ніжно обіймає свою кохану.

Катерина Бужинська на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Також подружжя разом з дітьми показало, як вони посмакували теплими напоями на фудкорті з неймовірним краєвидом на гори. Так, знаменитість не стрималася і також зробила собі фото наодинці з келихом глінтвейну.

Катерина Бужинська на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська / Фото: instagram.com/buzhynska

Катерина Бужинська на відпочинку з родиною / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, наприкінці минулого року Катерина Бужинська показала, як вони відсвяткували 7-річчя двійнят у Болгарії з аніматорами.

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