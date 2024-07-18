Катерина Бужинська захопила фото з чоловіком і показала, як вони з дітьми відпочивають у Греції

Артистка поділилася, як минає її сімейна літна відпустка.
Українська співачка Катерина Бужинська потішила користувачів сімейним контентом.
Так, нині знаменитість перебуває на відпочинку на грецькому острові Тасос. У своєму Instagram артистка активно ділиться, як минає її сімейна відпустка. Катерина Бужинська вже встигла опублікувати рідкісний знімок зі своїм чоловіком, болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим. На фото щасливе подружжя позувало перед камерою у family look на тлі мальовничого краєвиду.
"Найкращий час із родиною", - підписала знімок із коханим співачка.
Також виконавиця показала й помітно підрослих двійнят – 7-річних Катрусю та Дмитрика. Засмаглі дітлахи позували перед камерою на тлі Егейського моря. До слова, донька та син виконавиці вже помітно підросли та неабияк змінилися.
А от старшої доньки Катерини Бужинської разом із сімейством не було. До слова, 17-річна Олена не живе разом зі співачкою. Дівчина перебуває в Німеччині, де здобуває освіту.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська із сім'єю відпочивала в Туреччині. Артистка теж активно ділилася кадрами із відпустки, яку вона провела із чоловіком та дітьми.
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