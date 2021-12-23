Катерина Бужинська захопила зимовими фото з помітно підрослими двійнятами

Зірка відпочиває в Болгарії.

Українська співачка Катерина Бужинська разом з родиною вирушила на відпочинок.

Так, вони поїхали до Болгарії. Зокрема, там родина милується неймовірними зимовими пейзажами. Катерина вирішила й своїм прихильникам показати частинку свого відпочинку.

Катерина Бужинська з двійнятами / instagram.com/buzhynska

В Instagram-stories виконавиця поділилася різноманітними фото та відео. Вона показала, як проводить час з помітно підрослими двійнятами. Так, співачка одягла дітлахів в однакове вбрання та повела подорожувати засніженими вулицями. Родина Бужинської підкорювала гірські схили, гуляла з кіньми та влаштовувала різноманітні екскурсії.

Катерина Бужинська з двійнятами / instagram.com/buzhynska

Загалом, перед святами новорічний настрій зірковому сімейству забезпечений. Ба більше, артистка позитивними емоціями поділяться й зі своїми прихильниками.

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