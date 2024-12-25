Катерина Бужинська замилувала атмосферними фото з чоловіком-іноземцем і підрослими двійнятами

Виконавиця привітала з різдвяними святами і написала найголовніше побажання.
Українська співачка Катерина Бужинська потішила рідкісним сімейним контентом майже у повному складі.
Зокрема, у своєму Instagram виконавиця опублікувала фото, на якому показалася з чоловіком-іноземцем Дімітаром Стойчевим та двома помітно підрослими двійнятами – Катрусею та Дмитриком. Вони позували на тлі різдвяних декорацій – гірлянд та яскраво прикрашеної ялинки. Артистка показала родину майже у повному складі. Не вистачало лише старшої доньки Бужинської – Олени.
Співачка не лише поділилася атмосферними фото, а й привітала прихильників із різдвяними святами. Виконавиця побажала найголовнішого – мирного неба та благословення.
"Усмішки дітей - найдорожче у світі! Мирного неба і Божого благословення всім!" – звернулася до прихильників Катерина Бужинська.
Нагадаємо, інші зірки вже теж активно вітають українців із Різдвом. Окрім того, вони діляться кадрами, на яких показують, як у родинному колі святкують важливий день.
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