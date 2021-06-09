Катерина Бужинська замилувала фото підрослих двійнят посеред квітів

Родина відвідала ботанічний сад.

Українська співачка Катерина Бужинська, яка нещодавно розповіла, чому відмовилася від подарунка чоловіка на річницю весілля, провела день зі своїми молодшими дітьми.

Так, виконавиця разом із підрослими двійнятами, чотирирічними Катериною та Дмитром, погуляла ботанічним садом. На сторінці в Instagram артистка запостила знімки з цієї прогулянки.

На фото малюки зображені у сірих стильних костюмах з кольоровими рукавами. Діти артистки радіють навколишньому пейзажу, усміхаються, а на відео навіть танцюють.

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"Усім класного літнього дня", - побажала Бужинська.

Своєю чергою шанувальники знаменитості захопилися її дітьми у коментарях під постом:

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Нагадаємо, що наприкінці квітня Катерина Бужинська відсвяткувала 7-му річницю шлюбу з болгарським бізнесменом. Артистка показала фото з їхнього весілля.

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