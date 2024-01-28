Катерина Бужинська замилувала кадрами, як із чоловіком та двійнятами проводить час у Болгарії

Також артистка показала, на кого схожі двійнята.
Народна артистка України Катерина Бужинська потішила фанів сімейним контентом та показала, як проводить час у вихідний.
Як поділилася артистка у своєму Instagram, вона присвятила день чоловікові та 7-річним двійнятам. Сімейство разом сходило до кінотеатру у Болгарії, де нині мешкає. Ймовірно, вони разом переглядали якийсь мультфільм. Катерина показала, як доньці Каті та сину Дмитру купувала чималий кошик з попкорном.
Після сеансу в кінотеатрі співачка разом з чоловіком, болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим, та двійнятами вирушили до ресторану. Вони зробили чимало фото, поки чекали на замовлення.
Як показала Бужинська, 7-річна Катя схожа на свого тата, як дві краплі води: "Донька - копія тата".
Тим часом 7-річний Дмитрик – немов мамина копія: "А синочок на мене".
Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська тішила фанів архівним фото. Виконавиця показала, який вигляд мала 30 років тому, коли їй було всього 15.
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