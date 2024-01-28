Катерина Бужинська замилувала кадрами, як із чоловіком та двійнятами проводить час у Болгарії

Також артистка показала, на кого схожі двійнята.

Народна артистка України Катерина Бужинська потішила фанів сімейним контентом та показала, як проводить час у вихідний.

Як поділилася артистка у своєму Instagram, вона присвятила день чоловікові та 7-річним двійнятам. Сімейство разом сходило до кінотеатру у Болгарії, де нині мешкає. Ймовірно, вони разом переглядали якийсь мультфільм. Катерина показала, як доньці Каті та сину Дмитру купувала чималий кошик з попкорном.

Діти Катерини Бужинської / Фото: instagram.com/buzhynska

Після сеансу в кінотеатрі співачка разом з чоловіком, болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим, та двійнятами вирушили до ресторану. Вони зробили чимало фото, поки чекали на замовлення.

Катерина Бужинська з дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

Як показала Бужинська, 7-річна Катя схожа на свого тата, як дві краплі води: "Донька - копія тата".

Чоловік Катерини Бужинської з донькою / Фото: instagram.com/buzhynska

Тим часом 7-річний Дмитрик – немов мамина копія: "А синочок на мене".

Катерина Бужинська з сином / Фото: instagram.com/buzhynska

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська тішила фанів архівним фото. Виконавиця показала, який вигляд мала 30 років тому, коли їй було всього 15.

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