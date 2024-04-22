Катерина Бужинська замилувала рідкісним фото з чоловіком-іноземцем та підрослими двійнятами

Українська співачка Катерина Бужинська вкрай рідко показує свого чоловіка, болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева, та двійнят.

Однак цього разу виконавиця зробила виняток та потішила фанів контентом із рідними. Артистка показала, як починається їхній сімейний ранок. У своєму Instagram співачка опублікувала рідкісне фото, де зображена з коханим-іноземцем та 7-річними двійнятами – Катею та Дмитриком.

Вони всією сім'єю були вбрані в однакові світшоти та позували перед об'єктивом фотокамери, сидячи за ресторанним столиком. На фото Катерина Бужинська болгарською мовою написала, що їхній ранок починається зі свіжовичавлених соків. Як зазначила артистка, там є чимало вітамінів, які оздоровлюють організм.

Катерина Бужинська з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

"Починаємо ранок з вітамінотерапії. Свіжовичавлені соки корисні для здоров'я", - зазначила співачка.

Нагадаємо, Катерина Бужинська разом із чоловіком-іноземцем та двійнятами живе в Болгарії. Також артистка виховує старшу доньку Олену, яка перебуває у Німеччині, де здобуває освіту. Нещодавно виконавиця зустрілася з 17-річною донькою та показала, як дівчинка помітно підросла та змінилася.

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