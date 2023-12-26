Катерина Бужинська замилувала святковим фото з чоловіком та помітно підрослими двійнятами

Українська співачка Катерина Бужинська з нагоди Різдва потішила фанів сімейним контентом.

У своєму Instagram артистка опублікувала рідкісне фото з чоловіком Дімітаром Стойчевим та помітно підрослими 6-річними двійнятами - Дмитром та Катериною.

Сімейство на святковому знімку похизувалося family look. Родина Бужинської вітала всіх із Різдвом. Вони бажали миру, а найголовніше – перемоги.

Катерина Бужинська з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/buzhynska

"Миру, перемоги і добра у кожен дім! Вперше Україна святкує Різдво з усім світом!" – написала артистка.

Підписники Бужинської приєдналися до привітань. Фани написали чимало побажань на Різдво та просто засипали сім'ю співачки компліментами.

Щасливого Різдва та Божої опіки вашій родині! Катюшо, ви неймовірна!

З Різдвом! І з прийдешнім Новим роком!

Гарні діти. Так виросли! Перемоги Україні!

Нагадаємо, нещодавно співачка Маша Фокіна вперше за тривалий час показала свого сина. Виконавиця привітала хлопчика з першим ювілеєм та поділилася, як святкувала його день народження.

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