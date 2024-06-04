Катерина Бужинська здивувала, як її 7-річні двійнята помітно підросли та змінилися

Артистка влаштувала з дітьми імпровізований фотосет.
Українська співачка Катерина Бужинська потішила прихильників сімейним контентом.
У своєму Instagram артистка поділилася знімками з 7-річними двійнятами. Виконавиця разом із Катрусею та Дмитриком влаштувала імпровізований фотосет в столиці Болгарії – Софії. Бужинська позувала перед камерою у сукні в горошок, її донька обрала яскравий сарафан, а син – спортивний лук, який доповнив сонцезахисними окулярами.
Зокрема, на знімках виконавиця продемонструвала, як двійнята вже помітно підросли та змінилися. Так, Катруся позбулася довгого волосся та ходить зі стрижкою каре, а от син стає більш мужнім та сміливим.
"Наші діти - наші квіти і серця!" – мило підписала кадри з двійнятами виконавиця.
У коментарях фани не змогли стриматися, аби не засипати родину Катерини Бужинської компліментами. Прихильники зазначили, які ж вони гарні, та щиро побажала їм успіхів.
- У красивої мами - красиві дітки!
- Неймовірна сім'я!
- Яка краса! Я такої краси не зустрічала! Будьте щасливі!
Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показувала, як проводить час із синами. Знаменитість доволі екстремально відсвяткувала з хлопцями День захисту дітей.
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