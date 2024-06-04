Катерина Бужинська здивувала, як її 7-річні двійнята помітно підросли та змінилися

Українська співачка Катерина Бужинська потішила прихильників сімейним контентом.

У своєму Instagram артистка поділилася знімками з 7-річними двійнятами. Виконавиця разом із Катрусею та Дмитриком влаштувала імпровізований фотосет в столиці Болгарії – Софії. Бужинська позувала перед камерою у сукні в горошок, її донька обрала яскравий сарафан, а син – спортивний лук, який доповнив сонцезахисними окулярами.

Катерина Бужинська з сином / Фото: instagram.com/buzhynska

Зокрема, на знімках виконавиця продемонструвала, як двійнята вже помітно підросли та змінилися. Так, Катруся позбулася довгого волосся та ходить зі стрижкою каре, а от син стає більш мужнім та сміливим.

"Наші діти - наші квіти і серця!" – мило підписала кадри з двійнятами виконавиця.

Катерина Бужинська з донькою / Фото: instagram.com/buzhynska

У коментарях фани не змогли стриматися, аби не засипати родину Катерини Бужинської компліментами. Прихильники зазначили, які ж вони гарні, та щиро побажала їм успіхів.

У красивої мами - красиві дітки!

Неймовірна сім'я!

Яка краса! Я такої краси не зустрічала! Будьте щасливі!

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показувала, як проводить час із синами. Знаменитість доволі екстремально відсвяткувала з хлопцями День захисту дітей.

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