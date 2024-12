Катерина Кухар на кумедному відео показала, як із 10-річною донькою танцем проводжає рік

Українська балерина Катерина Кухар потішила контентом із 10-річною донькою від чоловіка Олександра Стоянова.

Так, знаменитість разом із Настею вже активно готується до настання Нового 2025 року. Однак перед цим сімейство, звичайно, не забуває, що потрібно провести старий 2024-й. Зробили вони це доволі оригінально. Катерина Кухар разом із донькою влаштувала енергійний танець під пісню співачки Мераї Кері - All I Want for Christmas Is You.

Балерина разом із донькою продумала все до дрібниць. Вони одягнули family look, що складався з блакитних спортивних костюмів, шапок із покемонами та святкових капців. Також знаменитість разом із донькою підготувала хореографію, яку вони відрепетирували. Загалом, як зазначила Кухар, вони з Настею проводжають 2024 рік.

Катерина Кухар влаштувала енергійні танці з 10-річною донькою і показала, як проводжає рік

Прихильники оцінили відео балерини. Фани привітали Катерину Кухар та Настю з прийдешнім Новим роком та зазначили, що вона з донькою доволі оригінально проводжає рік.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар показала, як із Настею прикрашала вдома ялинку. Балерина не забула про головний символ року - Зелену Дерев'яну Змію.

Читайте також: