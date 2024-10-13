Катерина Кухар на рідкісних кадрах показала підрослого 15-річного сина-красеня від ексчоловіка

Українська балерина Катерина Кухар потішила рідкісним сімейним контентом з 15-річним сином від першого чоловіка.

Так, танцівниця є мамою двох дітей. Якщо ж донька часта гостя у маминому Instagram, то син – ні. Однак цього разу балерина зробила виняток. Катерина Кухар опублікувала відео, на якому показала, як вони з Тимуром знімалися у професійному фотосеті. Зокрема, на кадрах балерина продемонструвала, як її син помітно підріс та став справжнім красенем.

Катерина Кухар вперше за тривалий час показалася з помітно підрослим сином

Окрім того, Катерина Кухар, як мама підлітків, поміркувала про шкоду, штучного інтелекту. Балерина говорить, що сучасні діти в разі чого, одразу йдуть за порадами до технологій.

"Ти сидиш, намагаєшся видати мудру пораду, підкріплену роками життєвого досвіду, а вони, не відриваючись від екранів: "ChatGPT сказав, що ти не права". Бан. Бан на твої багаторічні знання, бо штучний інтелект сказав інакше. Окей, добре. ChatGPT знає більше. Він у них тепер і вчитель, і коуч, і друг", - говорить балерина.

Утім, балерина зізнається, що їй лячно від того, як діти довіряють штучному інтелекту, адже вона не знає, як це вплине на майбутнє. Танцівниця переконана, що технології не замінять людини, однак свої правила однозначно диктуватимуть.

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Це тривожно, правда? Що наші діти більше довіряють бездушній машині, ніж нам? Яке майбутнє чекає на нас і їх? Чи не пошкодує людство, що в один момент обрало шлях штучного інтелекту? Може, він нас і не замінить, але от правила гри точно почне диктувати. І коли-небудь, можливо, ми опинимося у світі, де людині залишиться тільки одне запитання: "ChatGPT, а що тепер?" – поміркувала балерина.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар показувала, який вигляд мала в юності. На архівному знімку знаменитість, в якої тоді було біляве волосся, просто не впізнати.

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