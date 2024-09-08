Катерина Кухар на тлі чуток про розлучення зі Стояновим натякнула на новий роман і показала коханого

Вже тривалий час у Мережі пліткують, що українська балерина Катерина Кухар розлучилася з чоловіком Олександром Стояновим.

Знаменитість чутки не коментує та не пояснює, що ж взагалі відбувається в її особистому житті. Натомість Катерина Кухар продовжує підігрівати плітки про розлучення. Цього разу знаменитість вирішила пригадати, яким було її літо.

Як зазначила танцівниця, спекотні літні дні в неї були неабияк насиченими. Зокрема, ставалося різне: перемоги, розчарування, закоханість, купа подорожей. Також Катерина Кухар поділилася й коротеньким відео. На деяких кадрах можна помітити загадкового чоловіка, з яким балерина проводила час. До слова, на відео був не Олександр Стоянов, а хтось інший.

Катерина Кухар заговорила про закоханість і заінтригувала новими стосунками

"Після всіх подій цього тижня виникає бажання зануритися у приємні спогади про літо, адже це було, як маленьке життя з перемогами та розчаруваннями, роботою та відпочинком, закоханістю, дітьми, друзями, прогулянками улюбленим містом та купою нових знайомств! У наш складний час усі ці речі цінуєш втричі більше…", - поділилася балерина.

Фани припускають, що таким чином Катерина Кухар підтвердила чутки про розлучення. Ба більше, на думку користувачів, загадковий чоловік на відео – це новий обранець танцівниці. Утім, хто ж саме, ймовірно, підкорив серце хореографині – невідомо. Однак раніше Кухар публікувала відео зі стилістом Олександром Левинським. Тоді чоловік у коментарях ніжно звертався до балерини "моя", а вона відповідала йому смайликами у вигляді сердець.

Катерина Кухар та Олександр Левинський / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Зазначимо, про ймовірний розрив Катерини Кухар та Олександра Стоянова заговорили восени минулого року. Тоді балерина змінила зачіску і заговорила, що жінка йде до перукаря, коли в особистому житті стаються зміни. Тим часом Стоянов припинив називати Кухар дружиною, а лише "мамою його дітей". Згодом балерина зазначила, що "їхні з чоловіком шляхи розійшлися". Однак більш детальних коментарів пара не дає.

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