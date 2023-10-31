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Катерина Кухар на тлі чуток про розрив зі Стояновим заговорила про зміни в особистому житті

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Катерина Кухар на тлі чуток про розрив зі Стояновим заговорила про зміни в особистому житті

Олександр Стоянов та Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Балерина зробила неоднозначний натяк.

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар заговорила про зміни в особистому житті.

Знаменитість зробила неоднозначний допис в Instagram. До слова, Катерина заговорила, що жінка йде до перукаря, коли в її особистому житті відбуваються зміни. Після цих слів балерина постала з новою зачіскою. Катерина зробила собі чубчик.

"Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря", - зазначила Кухар.

Катерина Кухар / © instagram.com/ekaterinakukhar_official
Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Тим часом прихильники Катерини підозрюють, що в її стосунках із чоловіком Олександром Стояновим не все гаразд. До слова, подружжя вже деякий час не ділиться спільними світлинами та не згадує одне одного у фотоблогах. Деякі фани пари припускаються, що вони взагалі не разом.

  • Катю, чому ви припинили публікувати світлини та відео з чоловіком? Ви розійшлися, чи що сталося?
  • Щось я хвилююся. А де Стоянов ?
  • Я не зрозуміла, а зі Стояновим уже все?
Олександр Стоянов та Катерина Кухар / ©
Олександр Стоянов та Катерина Кухар

Нагадаємо, нещодавно з'явилися чутки, що онука Софії Ротару розійшлася зі старшим на 13 років бойфрендом. Пара не коментувала плітки, але своєю поведінкою дала зрозуміти, що між ними дійсно не все гаразд.

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Дата публікації
Перегляди
1262
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