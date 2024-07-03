Катерина Кухар насмішила кумедним відео, як проводить канікули з 9-річною донькою — копією Стоянова

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар показала, як відпочиває із донькою від чоловіка, танцівника Олександра Стоянова.

У 9-річної Насті нині літні канікули, які вона проводить із мамою. Кухар показала, як розважається з донькою. Задля цього балерина зняла жартівливий ролик.

На кумедному відео Настя підходить до мами та жаліється, що їй нудно.та маркітно. Утім, Катерина Кухар швидко знаходить заняття для доньки, аби її розважити. Балерина дала дівчинці завдання почитати книгу, написати, прибрати на подвір'ї та навіть приготувати обід. Таким чином Насті однозначно стало не нудно.

Катерина Кухар у жартівливому відео з 9-річною донькою показала, як минають їхні літні канікули

"З мамою на канікулах завжди весело", – підписала ролик із донькою балерина.

Тим часом користувачі засипали компліментами 9-річну Настю. Вони зазначили, що дівчинка – просто вроджена акторка. Також фани звернули увагу, що Настя – копія свого батька Олександра Стоянова: "Вроджена акторка", "так схожа на тата", "мама завжди організує своїй дитині веселощі".

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Нагадаємо, нещодавно колишня солістка "ВІА Гри" Єва Бушміна розповіла про свою 11-річну доньку. Виконавиця зізналась, де зараз перебуває дівчинка та чому вона не живе разом із нею.

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