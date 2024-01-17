Катерина Кухар насмішила кумедним відео з донькою від Стоянова і показала, як вмикає режим "мами"

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар зняла кумедний ролик разом із 9-річною донькою від чоловіка, танцівника Олександра Стоянова.

Відео знаменитість опублікувала у своєму Instagram. Кухар показала, як у вихованні доньки перемикається з режиму "подруги" на "маму". Зокрема, на відео балерина разом із Настею спочатку йшла кухнею, обійнявшись. Потім Кухар дала доньці до рук пилососа і натякнула, що час прибрати.

"Ніколи не знаєш, коли мама ввімкне режим "мама". Знайомо? Матусі, знаю вас багато серед моїх підписниць, який режим частіше вмикаєте: "мама" чи "подруга"?", - поцікавилася у фанів знаменитість.

Катерина Кухар вперше за тривалий час показала свою доньку і зняла з нею кумедне відео

Тим часом підписники не лише ділилися своїм досвідом, а й написали чимало компліментів Катерині та її доньці. Деякі ж запримітили, що Настя вже помітно підросла.

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Обожнюю ваш творчий тандем!

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут показала рідкісні кадри з дітьми. Знаменитість також розповіла про вірш, який її неабияк приголомшив.

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