Катерина Кухар насмішила відео з 10-річною донькою від Стоянова у своє 43-річчя

Знаменитість показала, як швидко минув для неї рік.

Українська балерина Катерина Кухар відсвяткувала день народження.

Днями, 18 січня, балерині виповнилося 43 роки. В особливий день Катерина вирішила зняти кумедний ролик, де продемонструвала, як швидко летять роки.

Зокрема, показалася у кімнаті, де донька Настя стоїть зі святковим тортом зі свічками у формі цифри 42. У цей час Кухар заходить до кімнати, задуває свічки та лягає на ліжко. Вже за мить лунає будильник, а на десерті в руках Насті красується "43". І іменинниця знову задуває їх. Тож, вочевидь, для зірки цей рік видався насиченим і вона не встигла й кліпнути, як стала на рік старше.

Катерина Кухар показала, як з донькою зустріла своє 43-річчя

Шанувальники балерини у коментарях під роликом взялися вітати її з чудовим святом. Зокрема, наголосили, що Катерина має неперевершений вигляд:

Чудова цифра. Все тільки починається

Катерино, вітаю. Нехай життя буде наповнене любов'ю, щастям і позитивом

Ніколи б не сказала, що вам стільки. Маєте дуже гарний, молодий вигляд, така тендітна. З днем народження вас, Катю! Нехай всі мрії збуваються!

Нагадаємо, нещодавно дружина Олександра Усика привітала їхнього 10-річного сина-красеня з днем народження. Катерина приголомшила, як швидко подорослішав іменинник.

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