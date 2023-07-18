Катерина Кухар опинилася в епіцентрі потужного землетрусу у США: "Моторошне відчуття було"

Танцівниця у цей момент перебувала на 17 поверсі багатоповерхівки.

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар розповіла, як опинилася в епіцентрі потужного землетрусу у США.

Як повідомила балерина в Instagram-stories, вона нині перебуває у Чилі. Вночі артистка прокинулася через потужний землетрус, магнітудою 6,5 балів за шкалою Ріхтера.

"Вночі прокинулася від дуже дивного відчуття. Вперше у моєму житті був досвід сильного землетрусу у Чилі, магнітудою 6,5 балів за шкалою Ріхтера", - розповіла Катерина.

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Балерина тієї миті перебувала на 17 поверсі багатоповерхівки, тож одразу почала одягатися, аби вибігти у безпечне місце. На щастя, землетрус тривав всього декілька хвилин. Поки Кухар зібралася, все вже закінчилося.

"Ми на 17 поверсі. Надзвичайне таке відчуття, коли все хитається: ліжко, телевізор, лампи. Дивне і моторошне відчуття було. Майже вже вдягнулася, щоб бігти на вулицю. Але дві хвилини – і все закінчилося", - поділилася артистка.

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