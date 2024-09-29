Катерина Кухар похизувалася танцювальним талантом 9-річної доньки від Стоянова: "У мами немає шансів"

Українська балерина Катерина Кухар похизувалася танцювальним талантом 9-річної доньки від танцівника Олександра Стоянова.

Відео з помітно підрослою Настею знаменитість поділилася у своєму Instagram. Балерина зізналась, що вони розважалися з донькою. Настя вмовляла маму повторити нині популярне в Мережі відео, де разом виконують однаковий танець.

Як зізналась Кухар, вона не змогла відмовити доньці, тож вони разом затанцювали. Виявилося, що 9-річна Настя вміє неабияк гарно танцювати, а рухами дівчинка не поступається зірковій мамі.

Катерина Кухар показалася з підрослою донькою і похизувалася їхнім спільним танцем

"Коли донька хоче бути у тренді, і в мами немає шансів відмовити", - поділилася знаменитість.

Фани Катерини Кухар просто засипали їх компліментами. Настю хвалили за танці, а балерині говорили, що вона має неабияк молодий вигляд, немов вони з донькою сестри: "Мала від матусі не відстає", "не можу визначитися, хто краще", "той випадок, коли донька поруч як сестричка".

Нагадаємо, нещодавно Катерині Кухар на тлі чуток про розлучення з Олександром Стояновим приписали роман із відомим стилістом. Знаменитість прокоментувала, чи дійсно перебуває в стосунках з чоловіком.

Катерина Кухар натякнула на нові стосунки! Ким зайняте серце прими-балерини? – ЖВЛ представляє

Читайте також: