Катерина Кухар похизувалася танцювальним талантом 9-річної доньки від Стоянова: "У мами немає шансів"

Знаменитість показала, як розважається із Настею.
Українська балерина Катерина Кухар похизувалася танцювальним талантом 9-річної доньки від танцівника Олександра Стоянова.
Відео з помітно підрослою Настею знаменитість поділилася у своєму Instagram. Балерина зізналась, що вони розважалися з донькою. Настя вмовляла маму повторити нині популярне в Мережі відео, де разом виконують однаковий танець.
Як зізналась Кухар, вона не змогла відмовити доньці, тож вони разом затанцювали. Виявилося, що 9-річна Настя вміє неабияк гарно танцювати, а рухами дівчинка не поступається зірковій мамі.
"Коли донька хоче бути у тренді, і в мами немає шансів відмовити", - поділилася знаменитість.
Фани Катерини Кухар просто засипали їх компліментами. Настю хвалили за танці, а балерині говорили, що вона має неабияк молодий вигляд, немов вони з донькою сестри: "Мала від матусі не відстає", "не можу визначитися, хто краще", "той випадок, коли донька поруч як сестричка".
Нагадаємо, нещодавно Катерині Кухар на тлі чуток про розлучення з Олександром Стояновим приписали роман із відомим стилістом. Знаменитість прокоментувала, чи дійсно перебуває в стосунках з чоловіком.
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