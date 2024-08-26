Катерина Кухар похизувалася, як із 9-річною донькою від Стоянова збирала врожай на фермі

Танцівниця показала, як проводить час із донечкою.

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар потішила сімейним контентом з донькою від чоловіка Олександра Стоянова.

Балерина показала, як із 9-річною Настею проводить час разом. Зокрема, вони поїхали на ферму збирати різноманітний врожай овочів. Настя активно допомагала зірковій мамі.

Донька Катерини Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар з донькою встигла назбирати кукурудзи, картоплі, моркви, капусти, квасолі та кабачків. Зокрема, танцівниця показала, як вже помітно підросла Настя допомагала їй це все зносити з городу.

"Наш врожай та моя найголовніша помічниця. Праця робить нас кращими", - підписала кадри з донькою Катерина Кухар.

Донька Катерини Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

До речі, схоже, балерина запитувала різні поради у співачки Олі Полякової, яка вже й не один рік займається городом. Кухар похвалилася рясним врожаєм огірочків та зазначила, що вони вродили так, як виконавиця й говорила.

"Буду передавати вітання Олі Поляковій. Олічко, дивись, все, як ти й казала! А як там твій врожай?" – звернулася до Полякової Кухар.

Врожай Катерини Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар вперше за тривалий показала свого 15-річного сина Тимура. Також балерина розсекретила, як він займається моделінгом.

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