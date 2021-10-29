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Катерина Кухар показала "катакомби" гуртожитку хореографічного училища

Катерина Кухар показала "катакомби" гуртожитку хореографічного училища

Катерина Кухар показала "катакомби" гуртожитку хореографічного училища

instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прима-балерина почала грандіозний ремонт.

Прима-балерина національної опери України та суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар показала катакомби гуртожитку Київського державного хореографічного училища.

Як відомо, у липні 2020-го артистку призначили в. о. директора цього навчального закладу, тож вона серйозно за нього взялася.

На сторінці в Instagram Кухар розмітила відео, у якому показала, в якому стані зараз перебуває гуртожиток, а також повідомила, що розпочала там ремонт.

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"Маленькі артисти балету мають розкривати свої таланти у красі, а не у катакомбах 20 століття. Ми дуже багато сил прикладаємо на те, щоб перевтілити розруху у храм мистецтва. Наразі, розпочали капітальний ремонт на -1 поверсі, у роздягальнях та коридорах. І цього тижня в учбовому корпусі, який будемо по частинам закривати і ремонтувати! І на мою надвелику радість почали капітальний ремонт у кампусі з демонтажу у частині нежилих приміщень", - розповіла Катерина.

Окрім того Катерина Кухар розповіла, що днями провела зустріч з Міністром культури та представниками мистецької освіти, під час якої  обговорила проблемні запитання.

"На порядку денному обговорювали запитання щодо матеріально-технічного забезпечення, об'єктів рухомого та нерухомого майна і питання з приводу матеріального стимулювання працівників", - зазначила Кухар.

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