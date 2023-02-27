Катерина Кухар показала рідкісне фото сина та ніжно привітала його з 14-річчям

У родині прими Національного театру опери та балету Катерини Кухар 26 січня було свято. Син балерини від першого шлюбу святкував день народження. Йому виповнилося 14 років.

Тож, з нагоди свята знаменитість присвятила допис Тимуру у своєму Instagram. Балерина адресувала сину чимало теплих слів з побажаннями, а також вдячності.

Син Катерини Кухар від першого шлюбу / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"У твій день я хочу, щоб ти пам'ятав, наскільки є важливим для мене…Бо окрім тих почуттів, що даруєш мені, саме завдяки тобі, до мене повернулася віра і жага до життя! Ти надзвичайний у всіх своїх проявах! Надзвичайно різний. Іноді різкий і грубий, іноді надзвичайно турботливий та добрий…Але в тобі стільки тепла, що час від часу я з захопленням думаю про те, що ти ніколи не даси сумувати дівчині, яка буде поруч, бо ти з легкістю будеш переносити її у всі світи контрастів від "раю до пекла" і навпаки!" – зазначила Кухар.

Також артистка показала архівне фото сина. Катерина зізналась, що Тимур не дозволяє їй публікувати його знімки, утім у день народження танцівниця зробила виняток.

Син Катерини Кухар у дитинстві / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Люблю тебе нескінченно, попри всі твої колючки. І знаю, що саме ти обрав мене! Нехай все, що ти собі напланував (іноді всупереч моїй уяві) реалізується! Бо це саме твій шлях!" – зазначила Катерина.

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