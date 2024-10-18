Катерина Кухар показала рідкісні фото з юності та дала важливу пораду всім дівчатам

Українська балерина Катерина Кухар поділилася рідкісними кадрами зі своєї юності.

Так, у фотоблогу знаменитість показала фанам низку архівних фото, де ще зовсім юна вона відточує свою майстерність у залі й бере участь у перших виступах. Крім того, знаменитість підняла гостру тему так званих ідеалів краси на шляху до професійної кар'єри балерини. Зокрема, навела приклад, як ще в училищі її колеги намагалися слідкувати за вагою за допомогою нездорових методів.

"Дві секунди на язику – усе життя у ляшках". Цей вислів знала кожна студентка хореографічного 05 училища, де я навчалась. Кожен шматочок їжі підсвідомо оцінювався як загроза для фігури. Тоді ще панував культ надмірної худоби і було особливо прикро, коли викладачі порівнювали нашу зовнішність із Дженніфер Лопес. Зараз із посмішкою згадую, як тоді на очі наверталися сльози після таких зауважень і одразу і рот, і холодильник закривались на замок. Деякі дівчата вдавалися до небезпечних і шкідливих методів: паління, щоб придушити голод, або "два пальці" після кожного прийому їжі", - приголомшила Кухар.

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина наголосила, що схожі звички є шкідливими для здоров'я. І натомість порекомендувала слідкувати за правильним режимом дня, харчуванням і фізичними навантаженнями.

"Хочу зауважити, що такі "практики" можуть призвести до серйозних фізичних і психологічних проблем, і це ніколи не є вирішенням. Наше тіло – це не ворог, якого потрібно перемагати голодом чи обмеженнями. Це наш інструмент і він потребує турботи. Без здоровʼя неможливо мати ані красивої шкіри, ані блискучого волосся, ні міцних нігтів. Є тільки втома і синці під очима. Балерина повинна бути сповнена сил, енергії, очі мають горіти. А цього можна досягти через баланс: правильний режим, здорове харчування та відповідні фізичні навантаження. Все повинно бути в гармонії. Тренди краси постійно змінюються. Але є один тренд, який залишатиметься завжди актуальним це здоровʼя. Тож, друзі, давайте прислуховуватися до свого тіла, до його потреб і сяяти здоровʼям!", - наголосила зірка.

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар показала свого 15-річного сина-красеня від ексчоловіка у вишуканій фотосесії.