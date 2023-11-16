Катерина Кухар показала рідкісні кадри з донькою від Стоянова та здивувала, як вона танцює балет

Балерина тривалий час не показувала спільні кадри з дітьми.

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар показала свою помітно підрослу доньку від танцівника Олександра Стоянова.

Рідкісні кадри з дівчинкою балерина опублікувала у своєму Instagram. Катерина показала, як проводить час із донечкою. До слова, Настя була разом з мамою у балетному залі.

Катерина Кухар із донькою / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Як зізналась Кухар, їй не було з ким дома залишити донечку, тож вона взяла її з собою на роботу. Так, балерина тренувалася, тим часом дівчинка гралася на килимку.

Катерина Кухар із донькою / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

До речі, Анастасія не лише спостерігала за своєю мамою. Дівчина разом з Катериною Кухар виконувала різні вправи та демонструвала свої балетні па.

Катерина Кухар із донькою / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Коли немає з ким лишити дитину і ти взяла її на роботу. Дівчата, у кого таке було? Діліться досвідом!" – поцікавилася у прихильників балерина.

Виявилося, що Катерина далеко не єдина матуся, яка бере свою дитину на роботу. Підписниці балерини у коментарях поділилася власним досвідом.

Нагадаємо, останнім часом до особистого життя Катерини Кухар прикуто чимало уваги. Нещодавно балерина спровокувала чутки, що розлучилася з чоловіком Олександром Стояновим. Днями танцівник на тлі цих чуток показав спільні кадри з Кухар та заговорив про їхнє спільне життя.

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