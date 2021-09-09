Катерина Кухар розсекретила найбільший гонорар та назвала свою зарплату балерини

Також знаменитість відповіла, яку б професію обрала, якби не стала балериною.
Прима Національного театру опери та балету, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар відверто відповіла на особисті запитання.
Так, у програмі Олександри Кучеренко "33 за 3" знаменитість назвала свій найбільший гонорар. Найбільшу суму зірка отримала на гастролях – 10 тисяч доларів. Водночас, в Україні зарплата балерини – 15 тисяч гривень.
Також знаменитість відповіла, яку б професію обрала, якби не стала балериною. Катерина працювала б у флористиці. За словами артистки, наразі у її сім’ї більше заробляє чоловік, Олександр Стоянов.
Розсекретила Кухар і свою шкідливу звичку: "Я їм сиро-копчену ковбаску вночі". Водночас, зірка розповіла, що її вага не опускається нижче позначки 41 кіло.
Відповіла знаменитість і на запитання, чому не поїхала будувати кар'єру за кордон.
"Я люблю свою країну, люблю наш менталітет", – зазначила вона.
А перші три пункти у райдері артистки – аромасвічки, квіти та цукерки.
Нагадаємо, раніше Катерина Кухар відверто розповіла про післяпологову депресію. Також балерина поділилася, як їй вдалося швидко схуднути після народження дітей.