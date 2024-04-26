Катерина Кухар серйозно травмувалася й зі сльозами вийшла на зв'язок: "Болісно це казати"

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар повідомила про серйозну професійну травму.

У своєму фотоблогу Катерина звернулася до шанувальників і зізналася, що надірвала м'язи під час одного зі своїх виступів. Так, балерина не зможе продовжувати свій тур і призупиняє роботу до повного відновлення здоров'я. До слова, Кухар не змогла стримати сліз від цього усвідомлення. І додала, що будь-який артист завжди болісно сприймає такі новини.

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Мені болісно це казати, але таке трапляється… Сьогодні наприкінці другого акту я отримала серйозну травму – надрив м'язів. Не зможу закінчити цей тур. Дякую за ті слова, що я почула. Якщо чесно, дуже-дуже сумно, тому що артист ніколи не буде до цього готовий. Ми розуміємо, що балетне тіло і людина не бездоганна. Вона не може працювати, як робот. Це завжди для артиста сумно й важко", - зізналася Катерина.

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар на тлі чуток про розлучення з чоловіком Олександром Стояновим висловилася про їхні стосунки.

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