Катерина Кухар спантеличила, заявивши про свою вагітність

Балерина повідомила про це в ефірі шоу "Танці з зірками".
В ефірі шоу "Танці з зірками" суддя проєкту Катерина Кухар спантеличила заявою.
Так, коментуючи виступ солістки гурту KAZKA Олександри Заріцької, балерина натякнула на свою вагітність.
"Нарешті, у цьому контемпі ви розкрили ваші крила, літали над паркетом, зробили піруети, зробили баланс. Я повірила сьогодні в історію вашого кохання. І напевно, я сьогодні така емоційна, тому що при надії", – сказала зірка.
На мить усі втратили дар мови, зокрема, і ведучий Юрій Горбунов. Але більше Кухар нічого не сказала та не пояснила свої слова.
Зауважимо, Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов разом від 2006 року. Вони виховують двох дітей - 12-річного Тимура і 6-річну Настю.
Читайте також: