Катерина Кухар відповіла, чому не спілкується з батьком своєї першої дитини

Тимур же спілкується зі своїм татом.

Для прими Національного театру опери та балету, судді проєкту "Танці з зірками" Катерини Кухар шлюб з Олександром Стояновим став другим.

Раніше вона була одружена з іншим чоловіком, від якого народила сина Тимура. Втім, коли зірка була на сьомому місяці вагітності, вони розлучилися. Як зізналась "Світському життю" зірка, Тимур добре спілкується з татом, щоправда, мало. А от вона з ексчоловіком взагалі не має жодних контактів.

"Син з батьком спілкується. Не так часто, як Тимур хотів би. Але я приймаю те, що є. Я б залюбки спілкувалася і вирішувала б всі питання, і радилася б з ним стосовно Тимура. Але якоїсь миті ми зрозуміли, що ми йдемо різними шляхами, ми не зовсім розуміємо одне одного, у нас різні цінності", - розповіла балерина.

Син Катерини Кухар від першого шлюбу / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Втім, знаменитість чудово спілкується з його батьками. А Тимур та Настя залюбки у них гостюють.

"Я спілкуюся дуже добре з його матусею та його татом. Зараз навіть мої діти були у них на дачі", - додала балерина.

Зазначимо, про першого чоловіка Кухар мало що розповідала. Відомо, що вона вийшла заміж у юному віці. Пізніше, у родині почалися негаразди, а у балерини стався викидень. Та згодом знаменитість дізналась, що знову вагітна. З першим чоловіком Кухар розлучилася ще до народження сина.

Катерина Кухар та Олександр Стоянов / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Весь цей час її підтримував Олександр Стоянов. Згодом у них зав'язався роман, та вони одружилися. Від Стоянова Катерина народила доньку Настю.

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