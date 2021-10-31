Катерина Кухар відверто відповіла, чи дійсно вона вагітна

Балерина розповіла про це в ефірі шоу "Танці з зірками".

В ефірі шоу "Танці з зірками" суддя проєкту Катерина Кухар не стала інтригувати своїх фанів та відповіла на запитання, чи дійсно вона вагітна.

Так, коментуючи виступ актора Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук балерина сказала, що вона дійсно при надії. Щоправда, вона не чекає на народження дитини.

Катерина Кухар / скріншот з відео

"Увесь тиждень мені ставлять одне і теж запитання: "Чи дійсно я при надії?". Так, я дійсно при надії. Проте, при творчій. Наші проєкти – це наші діти. Потім вони з’являються на світ. Міжнародний фестиваль "Серж Лифар де ля данс" саме такий", - поділилась суддя проєкту.

Зауважимо, Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов разом від 2006 року. Вони виховують двох дітей - 12-річного Тимура і 6-річну Настю.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання