Катерина Кухар вперше прокоментувала чутки про роман зі стилістом: "Це не той, про кого пишуть"

Українська балерина Катерина Кухар вперше за тривалий час поділилася подробицями особистого життя.

Зокрема, у своєму фотоблогу знаменитість відреагувала на хвилю чуток у Мережі про її новий роман, який нібито вона закрутила після ймовірного розлучення з танцівником Олександром Стояновим. Так, юзери подейкували, що новим обранцем міг стати український стиліст Олександр Левинський, з яким Катерина часто знімала кумедні ролики.

Катерина Кухар та Олександр Левинський / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Втім, за словами танцівниці, припущення не є правдою. І додала, що на її останньому відео з відпустки з загадковим незнайомцем, в якому всі також вбачали Левинського, був вже інший чоловік, а не один і той самий. Тим не менш Кухар підкреслила, що жоден з тих, кого вона показувала, не є її обранцем.

Катерина Кухар заговорила про закоханість і заінтригувала новими стосунками

"Читаю я про себе новини: "Катерина Кухар приміряла весільну сукню", "Катерина Кухар показала нового обранця"… Звісно, всі хочуть від мене коментар. Але ж подивіться, будь ласка, на відео – це два різних чоловіки. Це, по-перше. А по-друге, це зовсім не той, про кого пише преса", - наголосила балерина.

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, Катерина Кухар уже тривалий час приховує, у яких стосунках вона перебуває з Олександром Стояновим. Лише час від часу натякає, що у її житті сталися зміни в особистому житті, заявляючи, що "їхні з чоловіком шляхи розійшлися". У той же час танцівник у публічних коментарях називає Катерину не дружиною, а лише "мамою його дітей". Це й породило чутки у Мережі про нібито розрив пари, які подружжя прямо не коментує.

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