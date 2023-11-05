Катерина Кухар вперше відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком

Артистка попросила фанів не хвилюватися за неї.

Особисте життя прими Національного театру опери та балету Катерини Кухар не дає її шанувальникам спокою.

Тиждень тому Кухар спантеличила фанів дописом у фотоблогу, в якому натякнула на розрив зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. Окрім того, подружжя відписалося одне від одного в Instagram.

Стурбовані прихильники зірок балету не знаходили собі місця і закидали Кухар запитаннями, чи правда, що вони розійшлися. Втім, сама Катерина продовжує тримати інтригу.

Натомість у новому пості в фотоблогу артистка попросила прихильників за неї не хвилюватись:

"Друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень… Не хвилюйтесь! Краще подаруйте усмішку новому дню життя та слухайте сучасну якісну українську музику", - зазначила Кухар.

Катерина Кухар прокоментувала, чи справді розійшлася з чоловіком

Також вона поділилася відео, де ходить торговельним центром і супроводила ролик піснею Klavdia Petrivna: "Всюди сонце, в мене злива, але я щаслива", – співає виконавиця.

Чи насправді Катерина Кухар та Олександр Стоянов розійшлися – все ще залишається відкритим запитанням. Сам Олександр теж ніяк не коментує цю інформацію. Натомість днями він поділився фото, на якому зображений з іншою жінкою. Цим кадром зірка балету обурив прихильників.

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