Катерина Кухар вперше за тривалий час показала 15-річного сина-красеня, який займається моделінгом

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар потішила рідкісним сімейним контентом з сином від першого шлюбу.

15-річний Тимур доволі рідко з'являється у фотоблогу зіркової мами. Втім, Катерина зробила виняток і захопила шанувальників новими стильними фото з сином. Разом вони зважилися на спільну фотосесію у рамках рекламної кампанії одягу. Так, стилісти підібрали мамі та сину кежуал образи, які перегукуються. Балерина також додала, що зараз їй доводиться непросто у виборі одягу для підлітка.

Катерина Кухар з сином Тимуром / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар з сином Тимуром / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Ця зйомка була для мене справжньою пригодою, де я мала шанс побачити своє продовження, Тимура, з іншого ракурсу. Це наша перша спроба з сином спробувати єдиний family style. P.S. Давайте чесно. Вдягти підлітка – це завдання із зірочкою...", - поділилася Кухар.

На зображеннях Тимура просто не впізнати. За останні роки хлопець змінився й зростом став вищим за маму. До слова, на його закритій сторінці в Instagram про себе він написав, що захоплюється футболом і моделінгом.

Катерина Кухар з сином Тимуром / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Сергія Бабкіна, Сніжана також похвалилася фото з 16-річним сином, який закінчив навчання у Німеччині.

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