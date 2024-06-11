Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Катерина Кухар замилувала рідкісним фото своєї 9-річної підрослої доньки-красуні від Стоянова

Катерина Кухар замилувала рідкісним фото своєї 9-річної підрослої доньки-красуні від Стоянова

Катерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Танцівниця вкрай рідко показує дівчинку у фотоблогу.

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар потішила рідкісним сімейним контентом з донькою від чоловіка Олександра Стоянова.

Так, танцівниця вкрай рідко показує Настю у своєму Instagram. Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Катерина Кухар опублікувала рідкісний знімок з донькою-красунею. Зокрема, Настя позувала перед камерою у світлому спортивному вбранні. Своє довге волосся дівчинка розпустила. Катерина Кухар на фото продемонструвала, як її 9-річна донечка помітно підросла та змінилася.

"Ти завжди в її очах. Моя любов", - підписала знімок з донькою Катерина Кухар та додала смайлик у вигляді білого сердечка.

Донька Катерини Кухар та Олександра Стоянова / © instagram.com/ekaterinakukhar_official
Донька Катерини Кухар та Олександра Стоянова / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Зазначимо, Катерина Кухар виховує двох дітей. Доньку Настю балерина народила у шлюбі з Олександром Стояновим. Від першого чоловіка Кухар виховує сина Тимура. Від початку повномасштабної війни знаменитість взагалі не показує хлопчика у своєму фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показувала рідкісні фото з молодшою донькою. Також артистка розповідала про поповнення в їхній родині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація