Катерина Кухар замилувала рідкісним фото своєї 9-річної підрослої доньки-красуні від Стоянова

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар потішила рідкісним сімейним контентом з донькою від чоловіка Олександра Стоянова.

Так, танцівниця вкрай рідко показує Настю у своєму Instagram. Однак цього разу знаменитість зробила виняток. Катерина Кухар опублікувала рідкісний знімок з донькою-красунею. Зокрема, Настя позувала перед камерою у світлому спортивному вбранні. Своє довге волосся дівчинка розпустила. Катерина Кухар на фото продемонструвала, як її 9-річна донечка помітно підросла та змінилася.

"Ти завжди в її очах. Моя любов", - підписала знімок з донькою Катерина Кухар та додала смайлик у вигляді білого сердечка.

Донька Катерини Кухар та Олександра Стоянова / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Зазначимо, Катерина Кухар виховує двох дітей. Доньку Настю балерина народила у шлюбі з Олександром Стояновим. Від першого чоловіка Кухар виховує сина Тимура. Від початку повномасштабної війни знаменитість взагалі не показує хлопчика у своєму фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показувала рідкісні фото з молодшою донькою. Також артистка розповідала про поповнення в їхній родині.

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