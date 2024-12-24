Катерина Кухар замилувала, як з донькою прикрасила ялинку, щоб задобрити символ 2025 року

Українська балерина Катерина Кухар показала новорічні розваги з 9-річною донькою від танцівника Олександра Стоянова.

Так, знаменитість напередодні Різдва взялася за прикрашання оселі. На допомогу їй прийшла молодша донька Настя. Разом вони поставили ялинку у своєму будинку й почали її прикрашати. Цього року сімейство обрало доволі символічні прикраси – іграшки у формі мишок.

Катерина пояснила, що такий декор є заздалегідь продуманим. Адже вони вірять, що саме мишки допоможуть задобрити головний символ 2025 року – Зелену Дерев'яну Змію. Якщо вірити китайському календарю, то саме ця тварина у прийдешньому році має принести мудрість, силу та вишуканість.

Катерина Кухар з донькою прикрашають ялинку / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар з донькою прикрашають ялинку / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Катерина Кухар з донькою прикрашають ялинку / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Ну що ж, у рік Змії головне краса та турбота! Ялинка готова, як і вечеря для господині року теж! Мишки на ялинці — це не просто декор, а стратегічний хід. Трохи прикраси, трохи прикорму. Кажуть, у рік Змії потрібно задобрити господиню, тож у нас усе продумано!", - поділилася Кухар.

Катерина Кухар з донькою прикрашають ялинку / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча показала свою прикрашену ялинку на фото з батьками та сином.

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