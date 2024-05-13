Катерина Кухар здивувала незвичайним захопленням 9-річної доньки від Стоянова: "Моя екстремалка"

Прима Національного театру опери та балету Катерина Кухар здивувала незвичайним захопленням 9-річної доньки від танцівника Олександра Стоянова.

Виявилося, що Настя захоплюється кінним спортом. Катерина Кухар поділилася, що це нове хобі її доньки. Утім, вона вже досягла чудових результатів та може похизуватися екстремальною їздою.

Донька Катерини Кухар та Олександра Стоянова / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Балерина показала, як її 9-річна донька їхала верхи на коні. Під час самого процесу Настя встала в повний зріст, кінь в цей час не припиняв свою ходьбу.

Донька Катерини Кухар та Олександра Стоянова / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Також донька Кухар може з впевненістю в русі присісти на коня. Це доволі небезпечні заняття, однак за цим всім спостерігає інструкторка.

"Моя екстремалка знайшла собі нове захоплення", - поділилася балерина.

Донька Катерини Кухар та Олександра Стоянова / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, нещодавно журналіст Дмитро Гордон вперше за тривалий час показав свою помітно підрослу доньку Алісу. Також знаменитість розсекретив, чим захоплюється 7-річна дівчинка.

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