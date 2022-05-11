Катерина Кухар зі сльозами на очах пригадала, як евакуйовувала дітей: "Це якийсь страшний сон"

Прима Національного театру опери та балету і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, що коли в Україні почалася війна, вона була у Франції.

Утім, її діти та батьки залишилися в Україні. Тож 24 лютого танцівниця згадує, як страшний сон. Катерині зателефонувала о п'ятій ранку няня дітей та зі сльозами на очах розповіла, що Росія напала.

"Коли тебе вночі будять і говорять якісь такі речі, ти не можеш повірити. Це якийсь страшний сон. Вона плакала і сказала, що війна почалася. Я гадала, що це були найважчі дні в нашому житті. Як у пеклі, напевно. Коли ти відчуваєш, що ти нічого не можеш зробити. Ти не розумієш, як допомогти дітям, родичам, всій Україні. Ось так почалася наша нова історія", - зі сльозами на очах розповіла Катерина "Зірковому шляху".

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Тож першим ділом Кухар вирішила, що їй негайно треба вивезти дітей з України. Її сина вивіз до Угорщини їхній близький друг.

"Наш кум вивіз спочатку нашого сина, тому що він був з їхньою сім'єю. І ми забрали Тимура з Угорщини на його день народження. Вони вісім годин йшли пішки, тому що черга із автівок була 40 км. А він постійно говорив: "Мамо, в мене сьогодні день народження. Ти ж розумієш, війна скінчиться, ми поїдемо додому, тому що на мене там всі чекають, я ж планував грандіозну вечірку. Ми ж це зробимо?" - пригадує Катерина.

Син Катерини Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Згодом, приїхала й до Франції донечка. Її привезла няня спочатку до Польщі, а звідти вже до Франції.

"Потім ми ночували, чекали на донечку, яка їхала з нянею на перекладних, де вони тільки не ночували з песиком маленьким, без документів. Але дякувати Польщі, що вони все дуже чітко, швидко і так з розумінням, з теплом у серці зробили", - розповіла балерина.

Зараз Катерина разом з чоловіком дає благодійні виступи, а її діти у безпеці – у Франції. Щоправда, Катерина зізнається, що хвилюється через батьків, які не захотіли кудись їхати та залишилися у Києві.

Катерина Кухар з дітьми / Фото: Instagram Катерини Кухар

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