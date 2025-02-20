Катерина Лозовицька з "Холостяка-12" пожалілася на кризу в стосунках із бойфрендом

Переможниця проєкту "Холостяк-12", модель Катерина Лозовицька повідомила про кризу в стосунках із бойфрендом Володимиром.

На сполох забили підписники Каті. Зокрема, останнім часом вона припинила ділитися контентом із коханим, тож фани занепокоїлися, чи разом пара. Знаменитість в Instagram-stories зізналась, що нині вони дійсно переживають не найкращі часи. Наразі пара намагається розібратися в стосунках і вирішити, як їм рухатися далі.

Катерина Лозовицька з бойфрендом / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Більше конкретики Катерина Лозовицька не стала розповідати. Модель зазначила, що згодом розкриє більше деталей, як буде для цього готова.

"Зараз такий етап, що мені дуже важко давати вам конкретику і якісь факти. Так, ми переживаємо не найкращі часи. І потрібен час, щоб в усьому розібратися. Я вдячна вам за ваші переживання. Тільки-но відчую, що можу, розкажу вам все", - поділилася переможниця "Холостяка-12".

Катерина Лозовицька з бойфрендом / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Зазначимо, Катерина Лозовицька повідомила про стосунки з Володимиром навесні 2023 року. Спочатку пара жила разом у Польщі, але торік повернулася до України.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Романа Сасанчина розповідала про кризи в їхніх стосунках. Обраниця виконавця пригадала момент, коли вони хотіли розірвати шлюб.

Читайте також: