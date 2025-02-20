Катерина Лозовицька з "Холостяка-12" пожалілася на кризу в стосунках із бойфрендом

Переможниця шоу говорить, що вони переживають не найкращі часи.
Переможниця проєкту "Холостяк-12", модель Катерина Лозовицька повідомила про кризу в стосунках із бойфрендом Володимиром.
На сполох забили підписники Каті. Зокрема, останнім часом вона припинила ділитися контентом із коханим, тож фани занепокоїлися, чи разом пара. Знаменитість в Instagram-stories зізналась, що нині вони дійсно переживають не найкращі часи. Наразі пара намагається розібратися в стосунках і вирішити, як їм рухатися далі.
Більше конкретики Катерина Лозовицька не стала розповідати. Модель зазначила, що згодом розкриє більше деталей, як буде для цього готова.
"Зараз такий етап, що мені дуже важко давати вам конкретику і якісь факти. Так, ми переживаємо не найкращі часи. І потрібен час, щоб в усьому розібратися. Я вдячна вам за ваші переживання. Тільки-но відчую, що можу, розкажу вам все", - поділилася переможниця "Холостяка-12".
Зазначимо, Катерина Лозовицька повідомила про стосунки з Володимиром навесні 2023 року. Спочатку пара жила разом у Польщі, але торік повернулася до України.
Нагадаємо, нещодавно дружина співака Романа Сасанчина розповідала про кризи в їхніх стосунках. Обраниця виконавця пригадала момент, коли вони хотіли розірвати шлюб.
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