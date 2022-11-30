Катерина Нікітіна розповіла, як потрапила до "Жіночого Кварталу": " Я викладала в дитсадку"

Українська акторка, танцівниця, зірка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна поділилася, як свого часу потрапила на проєкт.

У рідному Кременчуці, де Катерина навчалася на інженера комп'ютерних систем в університеті Остроградського, активна дівчина взялася організовувати різні заходи на факультеті і потрапила у дівочу команду КВК, йдеться у програмі ЖВЛ.

"Вони дізналися, що я сідаю на шпагат, ми одразу почали розкручувати цю тему якось по цікавому. І після того все, цей шпагат за мною закріпився. Катя – шпагат", - пригадала артистка, яка професійно займається танцями.

Катя вчилася, паралельно викладала танці дітям і грала в КВК. Коли команда розпалася, потрапила до Кременчуцької збірної "Лукас", яку добре знають глядачі "Ліги Сміху".

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Саме на "Лізі Сміху" таланти Катерини розгледіли і запросили на кастинг у "Жіночий Квартал". Мить, коли прийшла найочікуваніше SMS гумористка і досі пам'ятає в деталях.

"Це був день, я викладала в дитячому садочку. Я просто вибігаю з заняття, така дивлюсь, - це SMS. Там істерика була така! Одразу мамі, бабусі, всім подзвонила, все у мене вийшло, там у всіх сльози. Я прийшла отака в сльозах, щаслива, діти малі так на мене дивляться: "Катерино Олексіївно, що з вами? Я кажу: "Та все добре". Довела заняття і потім додому швидко поїхала, там стіл накрили", - пригадала Катерина.

Катерина Нікітіна у білому третя ліворуч / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

Як з'ясувалося, Нікітіна мріяла потрапити до "Кварталу 95" ще з дитинства:

"Я завжди мала дивилася "Квартал 95", там дівчата танцювали, і я завжди казала: "Боже, буде мені 18 років і я піду на кастинг туди танцювати". Все повернулося зовсім по-іншому, я з ними, але не танцюю. Ну і танцюю теж, так", - сказала артистка.

Учасниці "Жіночого Кварталу", Катерина Нікітіна у білому праворуч / Фото: Пресслужба студії "Квартал 95"

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