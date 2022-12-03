Катерина Нікітіна з "Жіночого Кварталу" випустила дебютний трек "Дотики" та звабливо порухалася у кадрі

Учасниця проєкту "Жіночий Квартал", акторка та гумористка Катерина Нікітіна вирішила спробувати свої сили як співачка.

Так, 2 грудня відбулася прем'єра дебютного синглу артистки під назвою "Дотики". Композиція вийшла легкою і танцювальною. Катерина вже встигла відповісти хейтерам, які можуть зазначити, що такі пісні наразі не на часі: "А коли, як не зараз?" – відповідає Нікітіна.

"Сьогодні я презентую вам свій новий трек "Дотики", який мав бути ще до війни… Все відкладалось, відкладалось... і от нарешті! Хтось може заперечити, сказавши не на часі… але: "коли, як не зараз". Ця пісня легка, романтична і грайлива. Вона просто і весело нагадує про те, як важливо мати поруч близьку людину, чиї дотики будуть зігрівати вас цією зимою і розповідає класичну історію щирих почуттів між людьми, які кохають. Я впевнена, що багато дівчат впізнають себе в рядках цієї пісні, особливо на другому куплеті", - прокоментувала прем'єру артистка.

На сторінці в Instagram Катерина також поділилася фрагментами з прийдешнього відео на пісню, де постала у зухвалому образі і, звісно, тішить фанів звабливими рухами. Як відомо, Катерина професійно займається pole dance.

Шанувальники, почувши трек Нікітіної, ось як відгукнулися про її роботу: "саме зараз час! Твій трек створює настрій і новий український контент! Вітаю!", "це дуже круто", "ти ще співаєш? Молодчинка, яка ти талановита! Так тримати!".

Нагадаємо, раніше Катерина Нікітіна розповіла, як потрапила до "Жіночого Кварталу".

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