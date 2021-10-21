Катерина Осадча без макіяжу показала свою природню красу

Ведуча влаштувала імпровізований фотосет.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча зачарувала прихильників своєю природньою красою.

Зірка поділилася з шанувальниками декількома кадрами, зроблених під час прогулянки. На знімках Катерина постає без макіяжу, та позує на землі, закидана осіннім листям. Осадча на фото має дуже органічний вигляд.

instagram.com/kosadcha

"Осінь без фільтрів (і без гриму). Ловимо тепло" – підписала кадри ведуча.

instagram.com/kosadcha

Своєю чергою, підписники сторінки ведучої завалили її компліментами. "Ви і так неперевершена та чарівна і без фільтрів! Зловила ваше тепло", "Чим старше стаю, тим більше переконуюся, що натуральна краса безцінна", "Катю, ви без гриму такі ж як і ми – прості".

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