Катерина Осадча без макіяжу показала свою природню красу

Ведуча влаштувала імпровізований фотосет.
Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча зачарувала прихильників своєю природньою красою.
Зірка поділилася з шанувальниками декількома кадрами, зроблених під час прогулянки. На знімках Катерина постає без макіяжу, та позує на землі, закидана осіннім листям. Осадча на фото має дуже органічний вигляд.
"Осінь без фільтрів (і без гриму). Ловимо тепло" – підписала кадри ведуча.
Своєю чергою, підписники сторінки ведучої завалили її компліментами. "Ви і так неперевершена та чарівна і без фільтрів! Зловила ваше тепло", "Чим старше стаю, тим більше переконуюся, що натуральна краса безцінна", "Катю, ви без гриму такі ж як і ми – прості".
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