Катерина Осадча без макіяжу показала, як її гримують для знімань "Голосу країни"

Ведуча поділилася відео з гримерки.
Незмінна ведуча "Світського життя", ведуча проєкту "Голос країни-12" Катерина Осадча у повсякденному житті надає перевагу своєму природньому вигляду і практично не користується косметикою.
Як відомо, над образами Катерини для телевізійних шоу працює команда професіоналів, що й захотіла показати Осадча. На сторінці в Instagram ведуча розмістила ролик, де показала, як стилісти та візажисти перетворюють її на стильну ведучу.
"Щоденні перевтілення. Як за годину роблять телеведучу", - підписала ролик знаменитість.
Своєю чергою, шанувальники Катерини кинулися робити їй безліч компліментів стосовно її зовнішнього вигляду: "супер! Але ви і без макіяжу дуже гарна", "ви з макіяжем, звичайно, красива. Але без макіяжу просто шикарна, така ніжна", "клас. Можна спостерігати довго за таким гарним процесом".
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