Катерина Осадча без макіяжу разом з Горбуновим показалися біля водоспаду у Яремче

Подружжя вирушило на Західну Україну.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча разом з чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим на новорічні свята вирушили на Західну Україну.

Подружжя влаштувало собі невеличку відпустку і поділилося кадрами з відпочинку. Так, пара побувала у Буковелі, а також заїхала до Яремче, де помилувалася знаменитим місцевим водоспадом.

instagram.com/kosadcha

instagram.com/kosadcha

На сторінках в Instagram Катерина та Юрій поділилися світлинами з відпочинку. Судячи з фотографій, під час відпустки Осадча надала перевагу своєму природньому вигляду, тож показалася абсолютно без макіяжу.

Разом з Горбуновим Катерина гуляла засніженими стежками у горах, а у Яремче не могла відірвати очей від водоспаду:

"Такий гарний початок року! Гуляли, дихали, їли", - коротко підписала фото Катерина.

instagram.com/kosadcha

"Новорічний , гуцульський привіт з Яремче!" – своєю чергою прокоментував кадр біля водоспаду Горбунов.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

Шанувальники пари зізналися, що у захваті від їхньої подорожі: "які ви щасливі! І як ви раніше були одне без одного?! З новим роком!", "які ви гарні та щасливі", "які ви класні та справжні".

Читайте також: