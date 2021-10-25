Катерина Осадча без макіяжу показала, як провела вихідний з родиною

Катерина Осадча без макіяжу показала, як провела вихідний з родиною

Молода мама з дітьми вирушила на Київську дитячу залізницю.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча не з тих батьків, які у вихідний день сидітимуть вдома.

Так, свій вікенд зірка провела з користю. Катерина разом з середнім сином Іваном вирушила на Київську дитячу залізницю. Про сімейні пригоди Осадча розповіла на сторінці в Instagram.

Вона запостила фото і відео з прогулянки, на яких зображена з сином, а також показує, які цікавинки чекають на відвідувачів дитячої залізниці.

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"Наш чудовий вихідний. На дитячій залізниці все по-справжньому, тільки чаю не вистачає", - підписала відео і фото Катерина.

Для прогулянки молода мама обрала одяг у стилі casual – широкі джинси, білий светр, світлу куртку та шапку. Також зірка воліє не користуватися косметикою у повсякденному житті, тож продемонструвала фанам свою природню красу.

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