Катерина Осадча чуттєво привітала чоловіка Горбунова з 52-річчям: "Я кохаю тебе"

Сьогодні, у День Незалежності України, свій день народження святкує продюсер, актор та ведучий Юрій Горбунов.

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України день народження святкує ведучий та продюсер Юрій Горбунов.

Знаменитості виповнюється 52 роки. З цієї нагоди дружина Горбунова Катерина Осадча, яка разом з ним веде вокальне шоу "Голос країни", привітала коханого зі святом.

На сторінці в Instagram Осадча розмістила фотографії з чоловіком, які були зроблені минулого року на Майдані Незалежності.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Мій любий Юрко, сьогодні особливо щемливо вітати тебе з днем народження одночасно з Днем Незалежності. На фото ми рік тому, щасливі і майже безтурботні. Я бажаю тобі скоріше зробити таке святкове фото на честь Перемоги. Я кохаю тебе",- підписала кадри з Горбуновим Осадча.

Юрій Горбунов з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Своєю чергою, Юрій у коментарях дуже ніжно подякував дружині: "Дякую тобі, моє кохання!".

Шанувальники подружжя долучилися до привітань: "З днем народження, Юрко. Будь завжди мудрий и здоровенький", "З подвійним святом вас!", "Щирі вітання! Ви дуже гарна пара".

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