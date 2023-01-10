Катерина Осадча допомогла купити дім для десяти дітей-сиріт із Луганщини

Восени телеведуча Катерина Осадча разом із благодійним фондом "Твоя Опора" оголосила масштабний збір у розмірі 3,2 мільйона гривень на нове житло для дитячого будинку сімейного типу Целухіних.

До повномасштабного вторгнення Целухіни проживали в Рубіжному на Луганщині у великому будинку, який збудували власноруч. Родина, яка вже двох мала власних дітей, опікувалася ще десятьма дітьми-сиротами різного віку.

Фото: instagram.com/kosadcha

Після 24 лютого Целухіни ще деякий час залишалися в Рубіжному та сподівалися, що їхній дім стане їхньою фортецею, як це завжди було. Але після того, як один із дітей отримав осколкове поранення, родина прийняла рішення евакуюватися. Щоправда, не в повному складі - батько сімейства залишився, аби оберігати їхню "фортецю". Однак після чергового обстрілу ворога чоловік загинув, а будинок Целухіних згорів вщент.

За менш як місяць Катерині Осадчій разом із "Твоєю Опорою" вдалося заручитися підтримкою українців та іноземних донорів і зібрати навіть більшу суму. На пошук і купівлю великого будинку на Івано-Франківщині, куди евакуювалася родина, пішло ще кілька місяців. Але нарешті Целухіни у своєму новому домі, і новорічно-різдвяні свята зустрічали вже також тут.

Фото: instagram.com/kosadcha

"На фото молодший Ярослав. Коли ми зустрічалися, мріяв мати своє окреме ліжко, адже спав з мамою, і де гратися. Радію і плачу від того, що вдалося, попри всі складнощі! Ми вдячні кожному, хто долучився до збору, за кожну переказану гривню", - поділилася Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

Залишок суми Катерина Осадча та 'Твоя Опора" доплюсують до збору на житло для іншого дитячого будинку сімейного типу.

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