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Катерина Осадча емоційно прокоментувала катування чоловіка у військкоматі на Львівщині

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Катерина Осадча емоційно прокоментувала катування чоловіка у військкоматі на Львівщині

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча зізналася, що кілька днів не могла оговтатися від цієї новини.

Ведуча проєкту "Голос країни" Катерина Осадча емоційно прокоментувала новину про те, що на Львівщині військовий катував ухилянта.

На сторінці в Instagram Осадча залишила чималий допис, в якому зізналася, що декілька днів не могла оговтатися від цієї новини. Знаменитість наголосила, що немає таких причин у світі, які дозволяють одній людині катувати іншу.

"Так, ми знаємо, що світ не ідеальний, так ми знаємо, що і серед українців є різні люди і навіть не зовсім люди. Але дно все глибше і складно це осягнути. Ви, напевно, чули про те, як представники ТЦК затримали чоловіка, привезли в військкомат і шість днів катували – били й морили голодом, змушуючи підписати згоду іди на фронт. Так, тут можна довго ставити під сумнів моральне обличчя чоловіка, що не хоче служити і взагалі хотів утекти. Але є одне велике "АЛЕ"! Немає таких причин у світі, які дозволяють одній людині катувати іншу!" – наголосила Осадча.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча зазначила, що вже більше року в усьому світі розповідає про те, як країна-агресорка Росія бере в полон цивільних і знущається з них. І тут, виявляється, що деякі українці діють за прикладом російських окупантів.

"Я вже більше ніж рік у кожному кабінеті в Україні і за кордоном в усіх можливих медіа в усьому світі розповідаю про жахи цивільного полону, про те, що це суперечить женевським конвенціям, що Росія забирає цивільних і вже півтора року тримає без судів і слідства в підвалах і СІЗО, розповідаю, що цивільних мають відпустити негайно. І в цей самий момент мої співвітчизники беруть у полон своїх і катують за всіма звичками скаженого сусіда. В мене немає слів і сліз, і іноді сил…" – зізналася Катерина.

Зірка закликала українців бути добрими, співчутливими, чуйними та розумними стосовно одне одного.

"Я дуже хочу, щоб спрацювала м‘язова пам‘ять наших душ і ми згадали, якими ми всі були перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ворог був один, коли не сварилися між собою, коли всі були одним цілим", – сказала Осадча.

Нагадаємо, що у Львові 17 вересня співробітники військкомату побили та намагалися затримати чоловіка. Через інцидент керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку.

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Дата публікації
Перегляди
1403
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