Катерина Осадча ледь не стала жертвою нахабних шахраїв із Росії: "Невгамовний дурний сусід"

Українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, як ледь не стала жертвою нахабних шахраїв із Росії.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що хтось намагався зламати її акаунт в Telegram. На щастя, спроба виявилася невдалою. Катерині надійшло сповіщення, де вказувалося, що вхід до її сторінки намагалися здійснити з Росії. Осадча закликала бути обережними та уважно ставитися до безпеки даних.

"Комусь на болотах дуже, бл*дь, цікавий мій Telegram. Будьте обережні. Міняйте час від часу паролі", - закликала підписників ведуча.

Допис Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча обурюється, що РФ тероризує мирних жителів. Однак ведуча переконана, що тим самим ворог лише показує свою слабкість, коли вдається до таких нахабних вчинків.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"Невгамовний дурний сусід. Як виміряти слабкість, це коли не можуть підкорити, то просто бісяться, ламають сторінки, літають цілими днями, спалюючи тони пального. Просто уявіть, замість того, щоб проводити вихідний, вони зайняті тим, щоб псувати життя іншим", - обурилася ведуча.

Допис Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, співачку Джамалу в Росії взагалі заочно заарештували та оголосили в міжнародний розшук. Виконавиця вже відреагувала на це та заговорила про свою безпеку.

Читайте також: