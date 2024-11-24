Катерина Осадча на рідкісних фото показала одразу трьох синів

Знаменитість продемонструвала, як її діти з роками змінювалися.

Українська ведуча Катерина Осадча вперше за тривалий час показала одразу трьох своїх синів.

Знімками з дітьми знаменитість поділилася в Instagram з нагоди важливого свята - Дня сина, який припав на 22 листопада. Для Катерини Осадчої ця дата неабияк важлива, адже вона мама одразу трьох хлопчиків.

Тож, у фотоблогу знаменитість опублікувала рідкісні фото, на яких були зображені одразу три її сини. Ведуча показала 22-річного Іллю та 7-річного Івана і 3-річного Данила, яких вона народила від продюсера Юрія Горбунова.

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча публікувала як архівні фото, так і свіжі. Тож, на кадрах можна помітити, як хлопчики з роками підростали та змінювалися.

Сини Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

"День синів! Тричі мій день! Моє щастя", - коротко підписала фото з дітьми знаменитість.

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Горбунов в інтерв'ю сайту ТСН.ua розповідав про вікову кризу в синів від Катерини Осадчої. Шоумен також ділився, як вони з дружиною дають їм раду.

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